Журнал Fortune составил список 500 крупнейших компаний Европы

"В последнем финансовом году европейским корпорациям пришлось преодолеть ряд трудностей, включая войну в Украине и её последствия для цен на энергоносители, а также экономическую нестабильность, вызванную высокой инфляцией и процентными ставками, — отметил редактор списка Fortune Скотт ДеКарло. — Несмотря на неблагоприятные факторы, некоторые отрасли выиграли от повышения потребительского спроса после выхода из пандемии COVID-19, а для некоторых из них устойчивое развитие остается на первом месте. Разнообразное население порождает разнообразные проблемы, поэтому европейские лидеры продолжают расти и адаптироваться в условиях всё более сложного и непредсказуемого геополитического и экономического ландшафта".