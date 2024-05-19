Жизни премьера Словакии ничего не угрожает, но его состояние тяжёлое

По словам Калиняка, жизни Фицо ничего не угрожает. Вместе с тем транспортировка премьера из больницы в городе Банска-Быстрица в Братиславу пока невозможна. Кроме того, по словам медиков, Фицо потребуется много времени на реабилитацию.

Калиняк подчеркнул, что в период восстановления премьера, Словакия должна продолжать функционировать в нормальном режиме.

По делу о покушении на Фицо арестован 71-летний писатель и политический активист Юрай Цинтула. 15 мая он находился в небольшой группе жителей, которых Фицо вышел поприветствовать после заседания правительства. Всего нападавший произвёл пять выстрелов с близкого расстояния. Три пули попали в премьер-министра.