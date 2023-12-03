Живые палестинцы никому не нужны. Мирный активист из сектора Газа о том, можно ли победить ХАМАС

Заложники — это последние карты ХАМАС. Поэтому сейчас он будет тянуть время, растягивать перемирие, отпускать заложников постепенно, "находить" их там и тут. Делать вид, что они договариваются с "Исламским джихадом", которая якобы держит часть заложников. Хотя на самом деле это вранье — ХАМАС контролирует их всех. Это игра.

ХАМАС все делает для воздействия на общественное мнение. Во время атаки 7 октября в своих пресс-релизах он утверждал, что совершил гигантский прорыв, боевики чуть ли не на пути к мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Естественно, обычные люди, живущие на границе сектора, бросились за боевиками в Израиль. Для тех, у кого во время столкновений вдоль забора на границе сектора погибли или пострадали родственники, сгоревший израильский танк или трактор — это уже победа. Какие теперь эмоции вызывают эти люди, когда на них смотрят на видео в Израиле и во всем мире?

Потом ХАМАС воспользовалась палестинцами, когда Израиль начал бомбить сектор. Они стали кричать о жертвах бомбардировок. На самом деле лидерам ХАМАС все равно, сколько погибнет палестинцев. Палестинские жизни для него не стоят ничего. Так же как и израильские. ХАМАС не интересует палестинское население Газы. Катар оно тоже не интересует. Сколько миллионов долларов помощи ХАМАС получил из Катара? На эти деньги не была построена ни одна фабрика в Газе. Они просто раздавали деньги, как милостыню.