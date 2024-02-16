"Живешь и не знаешь, когда тебя убьют". Как Белгород переживает обстрелы города

«Люди видят причинно-следственные связи и понимают, что обстрелы Белгорода — это ответки, — говорит Юлия. — Поделюсь своей болью: как будто бы из-за того, что на наш регион летят ракеты, и со стороны Украины, и со стороны России, к нам всем отношение как к „зетникам“. Но в Белгороде проходили антивоенные акции. Я помню, как увидела на разбомбленном здании в Шебекино сделанную фломастером надпись „Нет войне“. Антивоенные надписи я видела и в Белгороде. Мне кажется, представление о всеобщей поддержке войны в регионе — это попытка найти виноватого в тех, кто оказался под ударом совсем не по своей воле».