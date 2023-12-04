Жители Венесуэлы проголосовали за присоединение богатой нефтью Гайаны-Эссекибо. Решится ли Мадуро на аннексию?

Конфликт разгорелся с новой силой в 2015 году после того, как одна из крупнейших нефтяных компаний мира американская ExxonMobil открыла в Гайане-Эссекибо крупное месторождение нефти.

Однако Венесуэла никогда с этим не соглашалась, на картах этой страны Гайана-Эссекибо всегда заштрихована — как спорная территория.

Гайана-Эссекибо столетиями является причиной территориальных споров. Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

Уходя, Британия заключила с Венесуэлой договор о том, что для контроля над ситуацией на спорных территориях будет создана специальная комиссия, в которую войдут представили Венесуэлы и Гайаны.

В 1966-м Британия передала правление местным властям, и образовалось независимое государство Гайана, включившее в себя все земли бывшей колонии.

В 1899 году международный арбитражный суд в Париже присудил территорию Британии, которая основала там свою колонию — Британскую Гвиану.

Одним из методов воздействия на Венесуэлу может стать возобновление санкций США в отношении ее нефтяных компаний. Такие санкции действовали много лет, и только в октябре этого года их начали смягчать.

Пока неясно, что именно планирует делать Каракас, опираясь на результаты голосования, но любая попытка силой захватить спорную территорию встретит мощный отпор со стороны международного сообщества, говорят наблюдатели.

Однако такая комиссия до сих пор не создана.

Венесуэла с конца XIX века оспаривает решение парижского арбитража как предвзятое и незаконное и заявляет, что будет удовлетворена только его полной отменой.

В 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором потребовала раз и навсегда подтвердить, что решение 1899 года является правомочным, и Гайана-Эссекибо — законная часть страны. Однако вердикта суда все еще нет.

Венесуэла не признает юрисдикцию Международного суда для решения этого вопроса, но исправно отправляет своих представителей на все заседания последних пяти с лишним лет.

Новое обострение и референдум

Конфликт между Каракасом и Гайаной снова обострился в сентябре этого года, после того как Гайана провела аукцион, предоставив крупным международным нефтяным компаниям бороться за лицензию на ведение геологоразведочных работ в водах Эссекибо.

На референдуме в воскресенье венесуэльцам было предложено проголосовать по нескольким вопросам: