Жители Валенсии после наводнения вышли на протест с требованием отставки главы региона

В Испании за действия при стихийных бедствиях отвечают власти регионов, но они могут запрашивать помощь у Мадрида. Испанское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о надвигающемся урагане 25 октября, но власти Валенсии разослали тревожные сообщения на мобильные телефоны жителей лишь за считанные часы до наводнения. Ответственная за это чиновница утверждает, что вообще не знала о системе информирования по СМС.