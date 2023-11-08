Житель Эстонии выиграл в Eurojackpot 560 000 евро

Выигрышный билет был куплен в интернете, сообщила пресс-служба госкомпании Eesti Loto.
Главный приз лотереи не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот в эту пятницу составляет 21 миллионов евро.
Чтобы выиграть джекпот Eurojackpot, необходимо правильно выбрать пять основных и два дополнительных номера.
Выигравший свыше 560 000 счастливчик угадал пять основных номеров.
Еще больше повезло игроку из Польши, который угадал пять основных и один дополнительный номер, выиграв свыше 997 000 евро.
Novosti.err.ee
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