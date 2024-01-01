Жертвой или победителем, беженцем или гражданином? О чем Владимир Зеленский сказал в новогоднем обращении

"Я желаю каждому, кто еще колеблется, в следующем году сделать смелый выбор — защищать свою собственную страну, работать ради нее, помогать, найти себя в собственном государстве, потому что это единственное место на земле, где все мы можем сказать о себе: мы дома, — сказал Зеленский. -И так же, как в прошлом 31 декабря, сегодня мы говорим: "Мы не знаем, что принесет нам Новый год". Но в этом году можем добавить: "Что бы он ни принес, мы будем сильнее".