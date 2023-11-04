Жертвами землетрясения в Непале стали более 100 человек

По меньшей мере 119 человек погибли и десятки получили ранения в результате мощного землетрясения, которое произошло на западе Непала в ночь на субботу, 4 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала зафиксировал землетрясение магнитудой 6,4. По его данным, эпицентр находился в районе Джаяркот, который находится в 400 км от столицы Непала Катманду. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, Индийский сейсмологический центр - в 6,4, а немецкий Исследовательский центр геофизики (Geoforschungszentrum, GFZ) в Потсдаме - в 6,2.

Ожидается, что число жертв может вырасти, поскольку под завалами еще остаются люди.

Толчки от землетрясения ощущались в Нью-Дели

По сообщениям СМИ, подземные толчки от землетрясения в Непале ощущались даже в столице Индии Нью-Дели.