Женщины в бундесвере востребованы, но пока их там мало

На самом деле сейчас в немецких вооруженных силах служит гораздо больше женщин, чем несколько десятилетий назад. Если в 1985 году их было всего 117, то в декабре 2023-го - более 24 000, и их ряды постоянно растут. Появились и новые офицерские вакансии, такие как уполномоченный по вопросам равноправия. "С формальной стороны произошло многое", - констатирует Апельт.

С 2001 года все должности и посты в бундесвере открыты для женщин. Таким был ответ ФРГ на решение Европейского суда, принятое годом ранее. "С тех пор многое произошло", - рассказывает DW Майя Апельт, военный социолог из Потсдамского университета.

Тем не менее в целом доля женщин в бундесвере все еще невелика - лишь около 13%. Большинство из них - более 8000 человек - заняты в медицинской службе. Если исключить их, то доля не будет достигать и девяти процентов. И все же немецкое правительство совсем недавно поставило перед собой цель повысить этот показатель до 20%.

Германия отстает от мировых лидеров

По нему Германия на данный момент опережает многие страны мира, однако и отстает от некоторых. В армии США, например, почти 20% личного состава - женщины. Даже в морской пехоте, особенно требовательном с точки зрения подготовки роде войск, их почти 10%. В Европе лидирует Норвегия, в вооруженных силах которой женщины составляют 15,7%, а если рассматривать только призывников, то целых 36%. Во Франции этот показатель составляет 16,5%.