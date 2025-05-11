"Ждем прекращения огня — и Украина готова встречаться". Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах

„Это хороший знак, что россияне наконец задумались о завершении войны, — написал Зеленский в своих соцсетях. — Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном завершении любой войны — это прекращение огня“.

„Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ждем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, продолжительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться“, — добавил Зеленский.