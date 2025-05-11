"Ждем прекращения огня — и Украина готова встречаться". Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах

„Это хороший знак, что россияне наконец задумались о завершении войны, — написал Зеленский в своих соцсетях. — Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном завершении любой войны — это прекращение огня“.
„Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ждем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, продолжительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться“, — добавил Зеленский.
Таким образом президент Украины по сути повторил свое предыдущее требование сначала установить перемирие, а уже затем проводить мирные переговоры. Из его слов по-прежнему неясно, готов ли Киев отправить свою делегацию в Стамбул в том случае, если Россия продолжит боевые действия.
Предложение Путина прокомментировал и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.
„Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну, — написал Ермак в своих социальных сетях. — Прекращение огня — это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность России закончить убийства“.
В субботу лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев и заявили, что с 12 мая Россия должна прекратить огонь, чтобы обеспечить начало мирного процесса. Они пригрозили ввести против России новые санкции, если это предложение не будет принято, и сообщили, что с такой позицией согласен президент США Дональд Трамп.
В ответ Путин сделал ночное заявление, в котором обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о перемирии, по сути отвергнув требование о 30-дневном перемирии. Вместо этого он предложил начать прямые мирные переговоры в Стамбуле уже 15 мая.
Европейские союзники Украины пока официально не комментироали инициативы Путина, хотя президент Франции Эмманюэль Макрон назвал его предложение „первым шагом, но недостаточным“. „Безусловное прекращение огня не предваряется переговорами, — сказал Макрон журналистам в польском Пшемысле на пути из Киева домой. — Путин ищет выход, но хочет выиграть время“.
Президент США Дональд Трамп также прямо не комментировал инициативу Путина, но назвал события субботы „потенциально великим днем“ для России и Украины.
„Подумайте, сколько сотен тысяч жизней будет спасено после того как эта нескончаемая „кровавая баня“, будем надеяться, подойдет к концу. Это будет новый мир, куда лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы добиться этого“, — написал он.
Впрочем, из поста американского президента в соцсети Truth Social нельзя сделать однозначный вывод о том, что именно его обнадежило: коллективное требование союзников Украины о 30-дневном перемирии или предложение Владимира Путина Киеву вернуться к прямым переговорам на фоне отказа прекратить огонь.