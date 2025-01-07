Землетрясение в Тибете унесло жизни более 50 человек

В результате землетрясения на юго-западе Китая погибли не менее 53 человек, ранения получили еще по меньшей мере 62. Подземные толчки магнитудой до 6,8 были зафиксированы в Тибетском автономном районе утром во вторник, 7 января. Они ощущались также в большинстве районов Непала, особенно в восточных и центральных регионах страны, а также в отдельных регионах Индии.