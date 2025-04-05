Землетрясение в Мьянме: погибли более 3300 человек

В Мьянме число погибших в результате разрушительного землетрясения возросло до 3354 человек, еще более 4800 человек ранены, более 200 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы в субботу, 5 апреля.

В стране с 1 апреля объявлен недельный траур. Спустя неделю после землетрясения надежды найти в живых тех, кто остался под завалами зданий, почти нет, пишет агентство AFP. Спасательные работы затруднены из-за жаркой погоды: столбик термометра поднимается до отметки 40 градусов.

В городе Мандалай, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения, жара ускорила разложение тел погибших, это может затруднить их опознание, отмечает агентство.