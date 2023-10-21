Землетрясение в Афганистане. Почему большинство погибших — женщины?

Мощные подземные толчки были зафиксированы в провинции Герат на западе страны. Жертвами того землетрясения стали около 1300 человек, подтвердили в ООН.
Чтобы понять, почему среди погибших было так много женщин и детей, Би-би-си поговорила с врачами, свидетелями и активистами. По их мнению, основной причиной являются жесткие ограничения, введенные «Талибаном» (организация признана в России террористической и запрещена).
Сальма*, женщина-врач из Герата, смогла добраться до наиболее пострадавших от землетрясения районов, чтобы оказать первую помощь раненым женщинам. Она своими глазами увидела, как непропорционально много женщин было среди пострадавших и погибших.
«Я была деревне, где живут члены «Талибана». Некоторые мужчины отказывались прикасаться к раненым или мертвым женщинам», — говорит она.
Дискриминация
Район Зенда Джан, расположенный в 40 км к западу от Герата, стал эпицентром первого и самого разрушительного землетрясения из череды потрясших Афганистан в октябре.
Местные жители рассказали Би-би-си, что в 20 отдаленных горных деревнях не уцелело ни одного здания.
Когда произошло землетрясение, в этих зданиях в подавляющем большинстве были женщины и дети.
В сельских районах Афганистана женщины итак обычно находились дома в течение дня, но когда в 2021 году власть захватили талибы, они ввели ряд мер, запрещавших женщинам занимать большинство рабочих мест, а также учиться после начальной школы.
Из-за этих законов большинство женщин оказались обречены на то, чтобы проводить жизнь в основном дома.
«Мужчины работали в поле, пасли стада или уезжали в Иран на заработки. Женщины же были дома, занимаясь хозяйством и присматривали за детьми. Они оказались в ловушке под завалами», — рассказала Сальма Би-би-си.
По словам 23-летней активистки Мариам*, ситуацию усугублял еще и тот факт, что талибы на ее глазах предупреждали сотрудников спасательных служб, чтобы те не трогали женщин, пострадавших в результате землетрясения.
«Местные мужчины не имели ничего против того, чтобы спасать женщин, но некоторые вооруженные члены Талибана не подпускали мужчин к ним», — рассказала Мариам.
«Они также запретили женщинам посещать эти районы в первые два или три дня, поскольку не хотели, чтобы люди разных полов находились в одном месте», говорит она.
Сотрудник гуманитарной организации Абдул* рассказал Би-би-си, что боевики не позволяли мужчинам прикасаться к телам женщин даже после их смерти.
Кроме того, по словам очевидцев, большинство погибших женщин были похоронены в один и тот же день, а их тела не были преданы омовению, как это принято по мусульманским обычаям. Этот обряд обычно совершает женщина, и многие семьи просто не могли найти тех, кто бы мог это сделать.
Ограничения помощи
Активисты также говорят, что ограничения, введенные режимом «Талибана», мешали медработникам оказывать помощь раненым.
Например, согласно правилам талибов, женщинам не разрешается путешествовать без сопровождения родственника-мужчины.
21-летняя Фариба* работала волонтером в отделении неотложной помощи больницы Герата, рассчитанной на 500 коек. Как только она услышала о землетрясении, она тут же захотела поехать на работу.
Надев длинный наряд и платок, она отправилась из дома в больницу. Но таксисты отказались ее туда везти, поскольку она не была с ног до головы скрыта паранджой, а также ее не сопровождал мужчина.
«Таксисты заявили, что «министерство профилактики порока и поощрения нравственности» конфискует их машины и выпишет им штраф в размере 10 тыс. афгани (130 долларов США, 107 фунтов стерлингов), если они меня подвезут. Я шла пешком целый час, чтобы добраться до больницы», — рассказала Фариба.
По словам собеседницы Би-би-си, за несколько недель до землетрясения талибы начали наказывать водителей, соглашавшихся подвезти женщин без сопровождающего и женщин без паранджы.
Би-би-си стало известно, что некоторые представители «Талибана» все же посетили главную больницу и призвали женщин-врачей выйти на работу.
По словам очевидцев, находившихся в больницах после землетрясения, раненых женщин было очень много, а медицинского персонала, который мог бы оказать им помощь, — очень мало. Фариба также винит в этом боевиков.
«Талибан запретил врачам-мужчинам лечить пациентов-женщин. Таким образом нагрузка на небольшую группу женщин-врачей и медсестер оказалась огромной», — говорит она.
Доктор Сальма также рассказывает, что талибы просто не позволили ей помочь одной из пострадавших.
«Я видела женщину, голова которой распухла в три раза по сравнению с нормальным размером — она была там со своим 10-летним сыном. Врачи сказали ей сделать сканирование головы, — говорит доктор Сальма. — Но она и ее сын не знали, куда идти и что делать. Был хаос, и я умоляла талибов в больнице впустить меня, чтобы я могла помочь, но они не захотели».
Ответ «Талибана»
Когда Би-би-си обратилась к «Талибану» за комментариями, его представитель отверг предположения о том, что группировка несет ответственность за большое количество смертей. Он заявил, что обвинения связаны с культурными нормами в Афганистане, а не с правилами, установленными «Талибаном».
«Землетрясение произошло около 11 утра: мужчины были на работе, а женщины были дома», — сообщил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид. — Любой, кто хорошо разбирается в афганских обычаях, знает, что почти 80–90% женщин не работают и сидят дома».
Муджахид утверждает, что группы спасения «Талибана» прибыли на место трагедии в течение нескольких часов, а некоторые из них были доставлены туда на вертолетах. Но он признает, что помощь достигла не всех, кто в ней нуждался.
«Очевидно, что это была очень большая катастрофа, которая затронула большое количество людей. Экономика Афганистана недостаточно сильна, чтобы одновременно позаботиться о нуждах всех, но Исламский Эмират Афганистана делает все возможное», — сказал он.
На вопрос о том, отправляли ли они в пострадавший регион женщин – гуманитарных сотрудниц, он не ответил.
Доктор Сальма говорит, что агентствам по оказанию помощи удалось предоставить пострадавшим еду и одеяла, но работы еще очень много.
Десятки женщин, раненых в результате землетрясения в Афганистане, все еще пытаются получить надлежащую медицинскую помощь две недели спустя.
«Многие беременные женщины потеряли своих детей, а некоторые рожали на открытом воздухе с сильным кровотечением», — добавляет доктор Сальма. — Молодые девушки были в состоянии шока, у них не было чистого нижнего белья и гигиенических прокладок. Им отчаянно требовалась медицинская помощь».