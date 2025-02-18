Зеленский: Заявления США по Украине "приятны для Путина"

При этом президент Украины назвал „очень общими“ высказывания министра обороны США Пита Хегсета о невозможности для Украины добиться выхода на международно признанные границы страны военным путем. „Министр обороны должен глубже вникнуть в детали. Я думаю, ему нужно время для этого“, - заявил украинский лидер.

В этом же интервью Зеленский заявил, что добровольно откажется от поста президента, если Украину примут в ЕС и НАТО. „Если российские войска уйдут и у нас будут гарантии безопасности, я больше не буду нужен, - цитирует его AFP. - Думаю, тогда я всего добьюсь. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну“.