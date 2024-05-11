Зеленский заявил о российском наступлении под Харьковом

Ранее в тот же день Министерство обороны Украины подтвердило информацию российских и украинских Telegram-каналов об активизации боевых действий в Харьковской области на границе с РФ. „В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии, - говорится в заявлении ведомства. - Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага“.