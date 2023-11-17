Зеленский заявил о разработке Москвой плана "Майдан-3"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Российской Федерации активно готовят кампанию по дестабилизации Украины, главной целью которой является свержение украинской власти и государственный переворот в стране. Об этом он сказал в интервью агентству Bloombergвечером в четверг, 16 ноября.

"У нашей разведки есть информация, которая поступает и от наших партнеров", - сообщил Зеленский, рассказав о плане дезинформации, получившем внутреннее название "Майдан-3" - отсылка к центральной площади Киева, которая была центром народных восстаний в 2004 и 2014 годах. Последнее сыграло ключевую роль в свержении поддерживаемого Россией президента Виктора Януковича, вследствие чего произошла оккупация РФ украинских Крыма и части Донбасса.