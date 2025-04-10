Зеленский заявил о готовности Украины закупать оружие у США

Украина заинтересована в дальнейшей покупке вооружения у США и уже передала Вашингтону предложение о закупке очередного пакета на сумму в миллиарды долларов. Об этом в среду, 9 апреля, заявил в беседе со СМИ президент Украины Владимир Зеленский - его высказывания приводит издание „УНИАН“.
„Относительно дополнительного пакета, мы хотим, и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно“, - цитирует Зеленского корреспондент издания.
По словам украинского лидера, для Украины особенно важны системы ПВО, о чем он рассказал президенту США Дональду Трампу: „Я ему сказал по телефону, дайте нам хотя бы десять. […] Мы готовы были и 30, и 50 млрд найти на соответствующий пакет“.
Подробности о дате этой беседы не приводятся. Последний официальный телефонный разговор украинского и американского президентов состоялся 19 марта.
Под системами ПВО, которые упоминает Владимир Зеленский, могут подразумеваться американские ЗРК Patriot, которые ВСУ используют для отражения воздушных атак РФ в ходе развязанного ею полномасштабного вторжения в Украину. Официально известно о наличии у Украины как минимум четырех комплексов Patriot - в сентябре 2024 года Зеленский заявлял, что „реальность более положительна, чем официальная информация“, но не привел подробностей на этот счет.
Вместе с тем официальный Киев не раз заявлял, что Украине для отражения российских атак необходимы десятки ЗРК Patriot. Так, сам Зеленский в апреле 2024 года отметил, что стране „желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом“. По данным, которые приводило в декабре 2022 года агентство Reuters, новая батарея американского ЗРК стоит около 1,1 млрд долларов.
Зеленский предложил закупать оружие у США в счет сделки по ресурсам
Вопрос оплаты поставок Киев предлагает увязать с заключением сделки по редкоземельным ресурсам между Украиной и США. Это следует из высказывания Зеленского, которое приводит УНИАН.
„Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим. Мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны - мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда, пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим“, - цитирует СМИ украинского лидера.
Обсуждение сделки по редкоземельным ресурсам между США и Украиной продолжается уже несколько месяцев. На заключении соглашения, которое дало бы США доступ к ресурсам Украины, настаивает Дональд Трамп. Президент США уверяет, что Киев должен заплатить за помощь в сотни миллиардов долларов, которую якобы оказали США Украине с начала российского вторжения. Зеленский в ответ на это не раз заявлял, что помощь, которую США оказывали Украине до прихода Трампа к власти, предоставлялась как гранты, поэтому обсуждать можно лишь будущее сотрудничество. В то же время Киев настаивает на включение в документ гарантий безопасности Украины со стороны США, а Трамп отвергает эту идею.
Трамп продолжает избегать давления на Путина
Администрация Трампа неоднократно оказывала давление на Киев с целью склонить Украину к переговорам с РФ. Показательным моментом этого стал визит Владимира Зеленского в США, который обернулся скандалом в Белом доме. Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, продвигая нарративы российской пропаганды, поругались с украинским лидером.
После этого США ненадолго прекратили всяческое военное сотрудничество с Украиной - его возобновили с 12 марта, после того как Украина согласилась на предложение США о краткосрочном безусловном прекращении огня. Однако Россия на сделку не пошла - Владимир Путин заявил, что есть „нюансы“, под которыми он вновь перечислил ряд ультимативных требований к Украине. Позднее стороны номинально договорились о прекращении огня по энергетическим объектам, однако как Москва, так и Киев не раз обвиняли другую сторону в нарушении договоренностей.
На фоне этого у президента США неоднократно спрашивали, не полагает ли он, что Москва затягивает переговорный процесс. Однако даже спустя почти месяц после согласия Украины на безусловное прекращение огня Трамп лишь отвечал, что верит в то, что Путин согласится на это. Для российского лидера установлен „психологический дедлайн“, заявил президент США в конце марта.
В то же время РФ и США продолжают контактировать - встречи делегаций стран с февраля проходят систематически, а 3-4 апреля Вашингтон посетил с визитом был спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, с которого США сняли санкции ради поездки. РФ также не попала под действие таможенных пошлин, которые Трамп ввел в начале апреля в отношении большинства стран мира.
При этом 4 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по жилому району украинского Кривого Рога, в результате которого погибли 20 человек, в том числе девять детей. В ООН назвали атаку РФ крупнейшим убийством детей за более чем три года полномасштабной войны в Украине. Трамп прокомментировал этот удар фразой: „Мне не нравятся бомбардировки“, но не стал угрожать России какими-либо осложнениями в отношениях в связи с этим.