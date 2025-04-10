Зеленский заявил о готовности Украины закупать оружие у США

Зеленский предложил закупать оружие у США в счет сделки по ресурсам

„Как связать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим. Мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны - мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда, пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим“, - цитирует СМИ украинского лидера.