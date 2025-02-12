Зеленский заявил о готовности обменяться территориями с РФ

Если США при президенте Дональде Трампе откажутся от поддержки Украины, Европа в одиночку не сможет восполнить этот пробел. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Guardian, которая опубликовала выдержки из беседы с ним во вторник, 11 февраля.

„Есть голоса, которые говорят, что Европа может предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю „нет“, - отметил Зеленский. „Гарантии безопасности без Америки - это не настоящие гарантии безопасности“, - добавил он.

„Важно, чтобы военная поддержка Вашингтона продолжалась“

Украинский президент отметил, что для безопасности страны крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась,. При этом он привел в пример американские системы противовоздушной обороны Patriot. „Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие (европейские. - Ред.) системы... но они не могут предоставить полную защиту... Так что даже на этом небольшом примере видно, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными“, - полагает Зеленский.