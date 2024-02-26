Зеленский заявил, что на войне с Россией погибла 31 000 украинских военных. Какие еще оценки звучали в прошлом

Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что, по оценкам украинской стороны, Россия потеряла убитыми около 180 тысяч, а ее общие безвозвратные потери составляют до полумиллиона.

При этом он опроверг звучащие в российских и американских СМИ данные о том, что Украина потеряла на войне намного больше военных.

Заявление Зеленского звучало так: "31 тысяча украинцев, военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врет Путин со своим брехливым окружением. Но тем не менее каждая эта потеря — это для нас большие потери. Россияне — их погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в России — 180 тыс. смертей, я не знаю, сколько без вести пропавших у них, знаю, что до 500 тысяч в сумме с ранеными".

Что говорилось об украинских потерях ранее

Украина до сих пор не публиковала официальные данные о своих потерях. Не делает этого и Россия.