Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино

Кроме того, правительству страны предстоит в месячный срок разработать порядок ограничений "всех форм рекламы азартных игр, в частности, с использованием электронных коммуникаций, символики ВСУ , других военных формирований" и провести информационно-разъяснительную кампанию об опасности азартных игр и угрозах игровой зависимости.

"Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины , руководству других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, безотлагательно ввести на период действия правового режима военного положения запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и/или участия в азартных играх в сети Интернет", - говорится в документе.

В Украине были введены ограничения по использованию онлайн-казино военными во время военного положения. В субботу, 20 апреля, президент страны Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет".

Владимир Зеленский также поручил Службе безопасности Украины (СБУ) в двухмесячный срок проверить организаторов азартных игр на соблюдение санкционного законодательства Украины.

Петиция на тему зависимости украинских военных от азартных игр

В конце марта на сайте президента Украины была зарегистрирована онлайн-петиция от военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, в которой говорилось о "нередких случаях, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры".