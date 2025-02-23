Зеленский: я готов уйти с поста президента ради мира в Украине или вступления в НАТО

Как пишет „РБК-Украина“, на пресс-конференции Зеленского спросили, готов ли он покинуть пост президента. На это он ответил, что готов оставить должность в обмен на мир.

„Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов. Второй вопрос — могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить“, — ответил Зеленский журналисту.

По его словам, сейчас он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собирается оставаться у власти десятилетиями.