2025.02.23 17:34

Зеленский: я готов уйти с поста президента ради мира в Украине или вступления в НАТО

 
BBC Russian
PROJEKTAI - 68810
PROJEKTAI - 68810
ФОТО: Dmytro Larin | Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский на проходящей в эти минуты пресс-конференции заявил о готовности уйти со своего поста в обмен на мир для Украины.

Как пишет „РБК-Украина“, на пресс-конференции Зеленского спросили, готов ли он покинуть пост президента. На это он ответил, что готов оставить должность в обмен на мир.

„Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост — я готов. Второй вопрос — могу поменять это на НАТО, если есть такие условия, сразу, чтобы долго об этом не говорить“, — ответил Зеленский журналисту.

По его словам, сейчас он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет, и не собирается оставаться у власти десятилетиями.

„Я считаю, что НАТО — самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает или нет, эта тема есть на столе. И в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться“, — сказал Зеленский.

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