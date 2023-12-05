Зеленский выступит во вторник в Сенате США по видеосвязи

Шумер в понедельник объявил о предстоящем выступлении Зеленского, после того, как администрация Байдена заявила о срочной необходимости одобрить военную и экономическую помощь Украине. Белый дом предупредил, что без выделения этой помощи военные усилия Киева по защите от вторжения России могут остановиться.
Шумер сказал, что пригласил Зеленского выступить перед сенаторами, чтобы они "смогли напрямую услышать от него, что именно поставлено на карту". Сенаторам также предстоит выслушать представителей Пентагона, Госдепартамента и других высокопоставленных чиновников по вопросам национальной безопасности.
Президент Джо Байден добивается выделения почти 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды, но законодатели на Капитолийском холме пока эти деньги так и не выделили.
В Палате представителей растет скептицизм по поводу масштабов помощи Украине. Даже те республиканцы, что поддерживают продолжение помощи, увязывают ее выделение с вопросом ужесточения иммиграционной политики на южной границе США, чтобы остановить поток мигрантов.
"Конгресс должен решить, продолжать ли поддерживать борьбу за свободу в Украине в рамках коалиции из 50 стран, которую создал президент Байден, или же Конгресс проигнорирует уроки, которые мы извлекли из истории, и позволит Путину одержать победу, – заявил в понедельник советник по национальной безопасности Джейк Салливан. – Все просто. Это суровый выбор, и мы надеемся, что Конгресс на двухпартийной основе сделает правильный выбор".
Конгресс США уже выделил 111 миллиардов долларов на помощь Украине, включая 67 миллиардов долларов на военные закупки, 27 миллиардов долларов на экономическую и гражданскую помощь и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.
Как заявила директор Административно-бюджетного управления администрации Байдена Шаланда Янг, все эти средства, за исключением около 3% военного финансирования, были исчерпаны к середине ноября.
"Хочу уточнить: без действий Конгресса к концу года у нас закончатся средства для закупки нового оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из запасов вооруженных сил США, – написала Шаланда Янг в письме в Палату представителей. – У нас нет волшебного источника финансирования для решения этой задачи. У нас заканчиваются деньги и почти заканчивается время".
Новый пакет помощи, который Белый дом просит одобрить, предлагает дополнительно 61 миллиард долларов для Украины, в основном для покупки оружия у США, 14,3 миллиарда долларов для Израиля, в том числе 10,6 миллиарда долларов на вооружение. Также около 14 миллиардов выделяется на охрану границ США, помощь Азиатско-Тихоокеанскому региону и другие положения, касающиеся национальной безопасности США.
Ранее в понедельник сенатор Шумер заявил, что и республиканцы, и демократы в Сенате согласны с финансированием Украины, а также Израиля, но финансирование было приостановлено на несколько недель из-за требований республиканцев включить в окончательный пакет меры по безопасности границ, которые, по мнению демократов, заходят слишком далеко.