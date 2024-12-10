Зеленский выступил против мобилизации 18-летних

Одновременно Владимир Зеленский призвал партнеров Украины работать вместе над завершением войны в его стране. По словам Зеленского, это главный приоритет Киева, и именно этому вопросу была посвящена его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже в минувшие выходные.

Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за организацию этого „продуктивного разговора“, а Трампа - „за его твердую решимость завершить эту войну справедливо“. „Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир“, - отметил он. Украинский президент указал на необходимость единства для достижении успеха в завершении войны - „единства Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность“.