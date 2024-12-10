2024.12.10 09:32

Зеленский выступил против мобилизации 18-летних

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | Zuma / Scanpix

Украине необходимы ракеты, а не снижение призывного возраста, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он поблагодарил Дональда Трампа за твердую решимость добиться справедливого завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. „Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для пользования этой техникой. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат“, - написал Зеленский в соцсетях вечером в понедельник, 9 декабря.

Приоритет - поставки ракет, а не снижение призывного возраста

Он выразил уверенность в том, что приоритетом в поддержке Киева должны быть „поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине“. „Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах“, - подчеркнул украинский президент.

Одновременно Владимир Зеленский призвал партнеров Украины работать вместе над завершением войны в его стране. По словам Зеленского, это главный приоритет Киева, и именно этому вопросу была посвящена его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже в минувшие выходные.

Владимир Зеленский поблагодарил Макрона за организацию этого „продуктивного разговора“, а Трампа - „за его твердую решимость завершить эту войну справедливо“. „Это правильный подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно крепкий мир“, - отметил он. Украинский президент указал на необходимость единства для достижении успеха в завершении войны - „единства Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность“.

Зеленский встретился в Париже с Трампом и Макроном

Эмманюэль Макрон 7 декабря принял Трампа и Зеленского, прибывших в Париж для участия в открытии собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара. Международные СМИ опубликовали совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского в резиденции французского президента. Встреча состоялась перед церемонией открытия собора и была непродолжительной. По подсчетам AP, Трамп провел в Елисейском дворце в общей сложности около 90 минут. Участие Зеленского в разговоре длилось 35 минут.

„Хорошая, продуктивная встреча с президентом Трампом и президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже“, - написал по итогам встречи Владимир Зеленский.

Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

Ранее новостной ресурс Axios со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже и согласился на встречу лишь после настоятельных уговоров Эмманюэля Макрона.

По словам собеседников издания, президент Франции несколько дней пытался уговорить Трампа встретиться с Зеленским. Решение о встрече было принято в последнюю минуту.

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