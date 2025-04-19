2025.04.19 17:29

Зеленский ввел санкции против артистов и спортсменов из РФ

 
Deutsche Welle
Jevgenijus Mironovas
Jevgenijus Mironovas

Президент Украины ввел санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта, включая Евгения Миронова, Николая Цискаридзе, Юрия Куклачева, Гарика Сукачева и певца Shaman.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта, которых Киев обвиняет в поддержке войны. Соответствующий указ размещен в пятницу, 18 апреля, на сайте офиса главы украинского государства.

В перечень включены, в частности, актер Евгений Миронов, кинорежиссер Егор Кончаловский, актриса Ирина Апексимова, исполнитель Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов - известный как Shaman, артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев, звезда „Универа“ Виталий Гогунский, артист Оскар Кучера, режиссер Александр Панкратов-Черный, звезда балета Сергей Полунин, солист группы „Любэ“ Николай Расторгуев, бард Александр Розенбаум, рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев, Роман Чумаков (рэпер Жиган) и ректор Академии Русского балета имени Вагановой - Николай Цискаридзе.

Рестрикции против Великой, Вяльбе и Нагорного

Среди спортсменов, значащихся в списке, - фехтовальщица на саблях Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе, боксеры Денис Лебедев и Руслан Проводников, а также - гимнаст Никита Нагорный.

Активы этих физлиц в Украине замораживаются, им запрещен въезд в страну. Фигуранты лишаются госнаград Украины.

Зеленский принял меры против российских пропагандистов

Ранее, 11 апреля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пророссийских деятелей и журналистов.

В санкционный список включены 18 медиа и 71 человек - как россияне, так и украинцы. В их числе - корреспондент телеканала „Россия 1“ Александр Сладков, журналистка Арина Шарапова и музыкальный продюсер Юрий Бардаш, работавший с группами Quest Pistols, „Грибы“ и певицей Луной.

Еще один указ, также размещенный на сайте президента Украины, вводил санкции против российского „теневого флота“ и лиц, причастных к его функционированию. Под ограничения подпали 59 физлиц, среди них - граждане РФ и Китая.

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Источник
Deutsche Welle
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