Зеленский ввел санкции против артистов и спортсменов из РФ

В перечень включены, в частности, актер Евгений Миронов, кинорежиссер Егор Кончаловский, актриса Ирина Апексимова, исполнитель Никита Джигурда, певец Ярослав Дронов - известный как Shaman, артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев, звезда „Универа“ Виталий Гогунский, артист Оскар Кучера, режиссер Александр Панкратов-Черный, звезда балета Сергей Полунин, солист группы „Любэ“ Николай Расторгуев, бард Александр Розенбаум, рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев, Роман Чумаков (рэпер Жиган) и ректор Академии Русского балета имени Вагановой - Николай Цискаридзе.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российских деятелей культуры и спорта, которых Киев обвиняет в поддержке войны. Соответствующий указ размещен в пятницу, 18 апреля, на сайте офиса главы украинского государства.

Рестрикции против Великой, Вяльбе и Нагорного

Среди спортсменов, значащихся в списке, - фехтовальщица на саблях Софья Великая, лыжница Елена Вяльбе, боксеры Денис Лебедев и Руслан Проводников, а также - гимнаст Никита Нагорный.

Активы этих физлиц в Украине замораживаются, им запрещен въезд в страну. Фигуранты лишаются госнаград Украины.

Зеленский принял меры против российских пропагандистов

Ранее, 11 апреля, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против пророссийских деятелей и журналистов.