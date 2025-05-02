Зеленский ввел санкции против Алексея Арестовича

Алексей Арестович ушел с поста советника главы Офиса президента Украины в январе 2023 года. Это произошло после того, как он публично предположил, что дом в Днепре был разрушен российской ракетой, которую сбила украинская ПВО. Позднее в Украине против него возбудили два уголовных дела - за „пропаганду насилия“ из-за публичных высказываний о женщинах, а также за „лжесвидетельство“ из-за конфликта с депутатом Верховной рады по поводу русского языка. По сведениям издания pravda.com, Арестович уехал из Украины в сентябре 2023 года и сейчас живет в США.
Критика в адрес властей Украины
В середине апреля Алексей Арестович критиковал украинские власти за санкции против журналистов и бизнесменов. Он, в частности, говорил, что санкции „превратились в инструмент расправы над политическими оппонентами“.
В России Арестовича обвиняют в публичных призывах к терроризму и распространении „фейков“ о российской армии. Он включен в перечень „террористов и экстремистов“ Росфинмониторинга и заочно арестован.
Всего, согласно указу Зеленского, в обновленный санкционный список внесены 76 человек и 81 компания. Помимо Арестовича, ограничения введены в отношении украинского блогера Мирослава Олешко, политолога Константина Бондаренко, написавшего о Зеленском книжку „Джокер“, а также против сотрудника ВГТРК россиянина Станислава Бернвальда и блогера Анастасии Кашеваровой.