Зеленский: Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине

Зеленский также уточнил, что истребители из первой партии, предоставленные Данией ранее, „уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру“, а вторая партия усилит защиту Украины дополнительно. „Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже бы удалось сделать невозможным российский террор “, - добавил украинский президент.

Украине обещали 79 истребителей F-16

Всего, как напоминают украинские СМИ, Дания собиралась передать Украине 19 истребителей F-16. Первые десять из обещанных 79 истребителей F-16 были поставлены в Украину 31 июля. „К концу 2024 года Украина должна будет летать на 20 таких же истребителях американского производства“, - писало 4 августа издание The Economist, уточняя, что это событие произошло „через год после того, как нерешительная администрация Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку“.