Зеленский: ВСУ завершили операцию в Курской области

Трамп: Украинские солдаты в Курской области „полностью окружены“

„В этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российской армией и находятся в очень плохом и уязвимом положении“, - прокомментировал ранее в тот же день ситуацию в Курской области президент США Дональд Трамп. В своем посте в Truth Social он написал, что обратился к президенту России Владимиру Путину с „настоятельной просьбой защитить их жизни“. „Это была бы ужасная резня, какой мы не видели со времен Второй мировой войны“, - добавил Трамп.