Зеленский встретится в Брюсселе с лидерами НАТО и стран ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Брюссель, где встретится с рядом высокопоставленных европейских политиков. Встреча пройдет 18 декабря по инициативе генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передало в пятницу, 13 декабря, Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Зеленский проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министрами Великобритании, Италии и Польши - Киром Стармером, Джорджей Мелони и Дональдом Туском, а также с руководством Европейского Союза.