Зеленский встретился в Вашингтоне c Байденом и Харрис

Как сообщило министерство обороны США , в этот пакет войдут дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса „воздух-земля“, беспилотники и средства борьбы с ними, средства защищенной связи и другое военное оборудование. Ранее было объявлено, что до окончания президентства Байдена США выделят Украине в общей сложности 8 млрд долларов .

Кроме того, Зеленский встретился в Вашингтоне с вице-президентом США, кандидатом от Демократической партии на ноябрьских президентских выборах Камалой Харрис. Харрис также заверила президента Украины, что поддержка Киева Вашингтоном останется непоколебимой. Кроме того, она раскритиковала тех, кто пытается „заставить Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории, кто требует от Украины принять нейтралитет“. „Эти предложения аналогичны тем, что высказывает Путин. И давайте скажем четко: это не предложения мира. Это предложения капитуляции“, - подчеркнула вице-президент США. Агентство AP расценило эти слова Харрис как косвенную критику инициатив республиканца Дональда Трампа - соперника Харрис на выборах.