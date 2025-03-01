Зеленский встретился с британским премьером после публичной перепалки с Трампом

Оба с промежутком в сутки на этой неделе встречались в Белом доме с Дональдом Трампом, но если Стармера там приняли дружелюбно, то встреча с Зеленским окончилась скандалом.

Зеленский ничего не ответил присутствовавшим журналистам, которые громко кричали ему: „Каково ваше послание Дональду Трампу?“ и „Можно ли еще спасти сделку?“

На трансляции из резиденции премьер-министра Кир Стармер тепло приветствовал Владимира Зеленского и повторил в очередной раз, что Великобритания будет поддерживать Украину „столько, сколько потребуется“ — стандартная формулировка западных политиков в последние три года, но новая администрация в США ею больше не пользуется.