Зеленский: В США преобладают нарративы РФ о войне в Украине

Зеленский уверен, что Владимир Путин хочет захватить не только Украину, но и другие страны. „Если мы не будем стоять твердо, он пойдет дальше, - сказал он. - Это не просто пустые домыслы, угроза реальна. Конечная цель Путина - возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну“.