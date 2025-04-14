Зеленский: В США преобладают нарративы РФ о войне в Украине

Политическое руководство США прислушивается к российской трактовке событий войны в Украине. С такой оценкой выступил Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS, опубликованном в воскресенье, 13 апреля.
Зеленский Трампу: Приезжайте и посмотрите
„Я считаю, к сожалению, что российские нарративы преобладают в США, - сказал президент Украины. - Как можно быть свидетелем наших жертв и наших страданий, понимать, что делают россияне, и при этом верить, что они не агрессоры, что они не начинали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и американских политиков“.
„Президент Трамп, будучи сильным президентом сильной страны, должен быть на стороне Украины, - заявил Зеленский. - Я считаю неправильным, что Америка хочет быть нейтральной“.
Президент Украины подтвердил приглашение Дональду Трампу посетить страну. „Приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, детей, разрушенные больницы и церкви“, - сказал он.
Зеленский: Удары по городам подрывают переговоры
Вместе с журналистами из США он посетил детскую площадку в Кривом Роге, где удар российской ракеты недавно стал причиной гибели 20 человек, среди которых было девять детей. Само интервью прошло в бомбоубежище одной из школ города, где оборудован класс для занятий.
По словам Зеленского, удар по Кривому Рогу „означает, что мы не можем доверять России“. „Это означает, что мы не можем доверять переговорам с Россией“, - сказал он.
„Наши люди платят самую высокую цену, какую только можно, - продолжил президент Украины. - Выше цены не бывает. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть в плане финансов. Но самое главное, мы отдали жизни наших людей“.
Зеленский уверен, что Владимир Путин хочет захватить не только Украину, но и другие страны. „Если мы не будем стоять твердо, он пойдет дальше, - сказал он. - Это не просто пустые домыслы, угроза реальна. Конечная цель Путина - возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну“.