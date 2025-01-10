Зеленский в Рамштайне призвал Запад ввести войска в Украину

Развертывание иностранного контингента войск в Украине - один из лучших инструментов для принуждения России к миру. Такую точку зрения высказал украинский президент Владимир Зеленский в ходе 25-й встречи Контактной группы по Украине в формате „Рамштайн “ в германском Рейнланд-Пфальце в четверг, 9 января.

„Мы все понимаем - на сегодняшний день цели (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и сломать всех нас, и вас тоже. Поэтому наша цель - найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру, - заявил украинский лидер на открытии встречи. - Я считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным“.