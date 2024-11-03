Зеленский: в дронах РФ - тысячи иностранных компонентов

Российские войска в октябре запустили по украинской территории более двух тысяч беспилотников Shahed, которые содержали около 170 тысяч компонентов от компаний из Китая, США и стран Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 2 ноября,

„Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор. Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки - много микровзносов в постоянный российский террор“, - сообщил Зеленский. Он добавил, что такая же ситуация и с российскими ракетами, которые содержат детали, произведенные за пределами РФ.