Зеленский в Берлине: Украине необходимы не менее семи "Пэтриотов"

Украинский лидер поблагодарил Германию за уже поставленные Киеву три системы "Пэтриот". "Воздушная оборона — это ответ на все вопросы", — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что одной из целей России является разрушение энергоснабжения Украины.

Вместе с тем, по словам Зеленского, у Украины есть чёткий план построить один гигаватт энергетических мощностей в этом году и четыре гигаватта в ближайшие годы. Кроме того, Зеленский сообщил, что до зимы Киев планирует восстановить все энергообъекты, какие возможно.