Зеленский уволил одного из своих ближайших соратников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира и еще нескольких советников. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента в субботу, 30 марта.

Шефир занимал должность первого помощника президента с 2019 года. Украинские СМИ называют его одним из ближайших соратников Зеленского, другом и в прошлом - бизнес-партнером. Вместе с Зеленским Шефир играл в команде КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" и принимал участие в создании студии "Квартал 95". По данным "Украинской правды", до начала войны в феврале 2022 года Шефир отвечал за коммуникацию с крупным бизнесом.