Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

„Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины — для результата. И это нужно так же на командном уровне — мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов“, — сказал он.