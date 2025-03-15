Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о мире

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров о мире. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте главы государства в субботу, 15 марта. Как следует из его текста, в состав переговорной группы вошли руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава украинского МИД Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров. Эти же представители Украины присутствовали на переговорах с делегацией США, которые состоялись 11 марта в саудовском городе Джидда.
В распоряжении отмечается, что украинскую делегацию возглавит Ермак. Он будет наделен правом по согласованию с МИД Украины вносить изменения в состав переговорной группы и привлекать к ее работе сотрудников госорганов, экспертов и научных советников.
Украина согласилась на 30-дневное перемирие, Россия - пока нет
На переговорах в Джидде Украина согласилась на предложение США установить временный режим прекращения огня сроком на 30 дней, однако Россия от согласия на него по-прежнему воздерживается.Президент РФ Владимир Путин вряд ли согласится на такой шаг без каких-либо конкретных гарантий или обещаний, писало 12 марта агентство Reuters со ссылкой на российские источники.
Глава МИД Украины Сибига сообщил 14 марта на пресс-конференции, что Украина начала формировать команду по разработке соответствующих „алгоритмов“ по контролю за вероятным перемирием. „Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс“, - заявил он.
В свою очередь президент США Дональд Трамп в тот же день в своей соцсети Truth Social заявил о „хороших и продуктивных“ переговорах с Владимиром Путиным и выразил надежду на завершение войны в Украине.