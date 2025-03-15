Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о мире

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров о мире. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте главы государства в субботу, 15 марта. Как следует из его текста, в состав переговорной группы вошли руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава украинского МИД Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров. Эти же представители Украины присутствовали на переговорах с делегацией США, которые состоялись 11 марта в саудовском городе Джидда.