Зеленский: Украине трудно выжить без военной поддержки США

По словам Зеленского, Украина будет уязвима для еще одного крупного нападения России в дальнейшем, если США не продолжат оказывать Киеву военную помощь. По мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы закончить войну, а чтобы добиться соглашения о прекращении огня, что приведет к отмене некоторых международных санкций против РФ и позволит ее военным перегруппироваться.