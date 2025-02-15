Зеленский: Украине трудно выжить без военной поддержки США

Украине будет „очень-очень-очень трудно“ выжить без военной поддержки США - как сейчас, когда она пытается отразить полномасштабное вторжение России, так и в будущем, после окончания войны. Уверенность в этом президент Украины Владимир Зеленский выразил в интервью программе Meet the Press, выдержки из которого новостной канал NBC News опубликовал в субботу, 15 февраля, на своем сайте. Беседа записана в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.
„Не хочу думать о том“, чтобы воевать против России без американской поддержки, сказал Зеленский ведущей Кристен Уэлкер. „Не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами (с США. - Ред.)“, - добавил он.
Зеленский: Путин хочет добиться снятия ряда санкций на фоне прекращение огня
По словам Зеленского, Украина будет уязвима для еще одного крупного нападения России в дальнейшем, если США не продолжат оказывать Киеву военную помощь. По мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы закончить войну, а чтобы добиться соглашения о прекращении огня, что приведет к отмене некоторых международных санкций против РФ и позволит ее военным перегруппироваться.
„Это действительно то, чего он (Путин. - Ред.) хочет. Он хочет взять паузу, подготовиться, провести обучение (солдат. - Ред.), (добиться. - Ред.) снятия некоторых санкций на фоне прекращение огня“, - уверен глава украинского государства.
Переговоры Зеленского и Вэнса
Ранее, 14 февраля, украинский лидер и вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). На встрече также присутствовали госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпредставитель администрации Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Зеленский ожидает „очень сложного“ мирного процесса с Россией, однако готов к „реальным переговорам“ в любое время, заявил он в ходе встречи с журналистами на MSC.
При этом Владимир Зеленский добавил, что украинская сторона готова обсуждать самые различные пути прекращения российской военной агрессии - от контингента миротворческих войск до гарантий безопасности и вступления в НАТО. „Мы готовы к любым шагам, чтобы остановить Путина“, - подчеркнул он.
В то же время украинский президент провел „красную линию“, которая не подлежит обсуждению на мирных переговорах, пишет агентство dpa. „Юридически мы никогда не признаем оккупированные территории российскими. Они закреплены в конституции, и только украинский народ может принять решение об изменении границ“, - заявил Зеленский.