Зеленский: Украина не примет никаких соглашений без своего участия

Украина не примет никаких двусторонних соглашений, касающихся её судьбы, если они будут достигнуты без участия Киева, заявил в четверг украинский президент Владимир Зеленский. Он говорил о возможных договорённостях между США и Россией в обход Украины.
По словам Зеленского, европейские страны также должны быть представлены за столом переговоров об окончании войны.
„Сегодня важно, чтобы события развивались не по плану Путина, который хочет сделать всё, чтобы переговоры стали двусторонними“, - приводит слова Зеленского в беседе с журналистами агентство Reuters.
Президент Украины прокомментировал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся днём ранее. По словам Зеленского, он не считает „отражением приоритетов“ то, что Трамп сначала позвонил президенту России Владимиру Путину. В то же время Зеленский признался, что для него это было неприятно, отмечает Русская служба Би-би-си.
После того как, как Трамп поговорил 12 февраля по телефону с Путиным и заявил, что Украине вряд ли удастся как вернуть все свои земли, так и вступить в НАТО, Киев и его европейские союзники потребовали в четверг, чтобы они были включены в любые мирные переговоры, пишет Reuters. В публикации агентства говорится об „очевидных уступках“ со стороны главы Белого дома в контактах с Москвой „по основным требованиям Украины“.
Как заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, любое соглашение без Европы потерпит неудачу, поскольку необходимо, чтобы Европа и Украина тоже следовали этому соглашению. „Любое быстрое решение - это грязная сделка“, - добавила Каллас.