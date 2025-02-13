Зеленский: Украина не примет никаких соглашений без своего участия

После того как, как Трамп поговорил 12 февраля по телефону с Путиным и заявил, что Украине вряд ли удастся как вернуть все свои земли, так и вступить в НАТО, Киев и его европейские союзники потребовали в четверг, чтобы они были включены в любые мирные переговоры, пишет Reuters. В публикации агентства говорится об „очевидных уступках“ со стороны главы Белого дома в контактах с Москвой „по основным требованиям Украины“.