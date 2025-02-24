Зеленский: Украина готова к обмену пленными "всех на всех"

Одним из сигналов о реальной готовности РФ завершить войну может стать освобождение всех украинских пленных , считает президент Украины Владимир Зеленский. „Россия должна отпустить украинцев . Украина готова к обмену всех на всех, и это справедливый вариант“, - заявил он в понедельник, 24 февраля, на Международном саммите поддержки Украины в Киеве, в котором участвуют международные партнеры страны в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Зеленский пояснил, что процесс окончания войны должен начаться „с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет“. „И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше, еще с 2014 года“, - добавил он.