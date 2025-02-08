Зеленский: У США - приоритет в разработке ресурсов Украины

Украина не хочет „дарить“ Западу свои запасы полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Киев предлагает западным партнерам взаимовыгодное сотрудничество, причем США должны получить приоритетный доступ к месторождениям. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reutes, которое было обнародовано в пятницу, 7 февраля.
„Американцы помогли больше всех, поэтому американцы должны заработать больше всех. У них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом“, - подчеркнул глава украинского государства.
Позже по ходу интервью он добавил, что Киев обсуждает с Белым домом и перспективу использования украинских подземных газовых хранилищ для американского сжиженного природного газа (СПГ).
Трамп о ресурсах Украины
Ранее, 3 февраля, Трамп сделал резонансное заявление о том, что его страна готова предоставлять Украине дальнейшую помощь, если получит взамен от Киева редкоземельные металлы и „другие вещи“. Многие наблюдатели возмутились подобной позицией американского президента. Некоторые обвинили его в желании заработать на войне России против Украины.
Между тем предоставление западным союзникам доступа к месторождениям природных ресурсов Украины, в том числе редкоземельных металлов, важных для производства смартфонов, аккумуляторов для электромобилей и перевода экономики на „зеленые“ рельсы, является частью так называемого „плана победы“, который Владимир Зеленский представил тогдашним кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис осенью прошлого года.
В интервью Reuters 7 февраля президент Украины обратил внимание на то, что около 20% минеральных ресурсов и примерно половина запасов редкоземельных металлов его страны находится на восточных территориях, оккупированных Россией в ходе полномасштабной войны. При этом он высказал предположение, что Москва может поделиться этими ресурсами со своими союзниками - Северной Кореей и Ираном, воспринимающими США как врага.
„Нам нужно остановить Путина и защитить то, что у нас есть: очень богатый регион Днепра, в центральной части Украины“, - заявил Владимир Зеленский. Свои слова он подкрепил „некогда секретной картой“ месторождений, предъявленной журналистам в ходе беседы в его офисе.
Редкоземельные металлы в Украине
Как пишет Reuters, на ней были изображены „многочисленные минеральные месторождения, включая широкую полосу территории на востоке, помеченную как содержащую запасы редкоземельных металлов“. „Около половины из них, как это выглядит, находилось на российской стороне фронта“, - говорится в публикации.