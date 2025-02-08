Зеленский: У США - приоритет в разработке ресурсов Украины

В интервью Reuters 7 февраля президент Украины обратил внимание на то, что около 20% минеральных ресурсов и примерно половина запасов редкоземельных металлов его страны находится на восточных территориях, оккупированных Россией в ходе полномасштабной войны. При этом он высказал предположение, что Москва может поделиться этими ресурсами со своими союзниками - Северной Кореей и Ираном, воспринимающими США как врага.