2024.12.18 15:23

Зеленский: У Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | Zuma / Scanpix

По словам украинского президента, он рассчитывает на возврат утерянных территорий дипломатическим путем. При этом Зеленский назвал опасной заморозку войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может своими силами вернуть Крым и Донбасс. Он сказал об этом в интервью французской газете Le Parisien, обнародованном во вторник, 17 декабря.

Издание спросило у Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну. „Готовы ли вы отдать Крым или Донбасс, хотя бы временно?“ - поинтересовалась журналистка. На это Зеленский ответил: „Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны мирового сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров“.

Переговоры с Путиным

У Зеленского спросили, готов ли он сесть за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот ответил: „Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда?“

„Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план - называйте, как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам“, - сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что ни один мировой лидер „не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины“. „Мы никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы“, - указал Зеленский.

Власти Украины, по данным источников The Wall Street Journal, в декабре начали переговоры о прекращении войны с командой избранного президента США Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что готов быстро завершить эту войну. Зеленский 7 декабря встретился с Трампом в Париже, встречу организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. После переговоров в Париже Трамп призвал стороны прекратить огонь и начать переговоры. В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам, но cначала власти Украины должны отменить запрет на контакты с руководством РФ. Власти Украины неоднократно заявляли, что Россия к переговорам не готова.

Зеленский: Заморозка войны опасна

В интервью Le Parisien Владимир Зеленский назвал опасной заморозку боевых действий - сценарий, который, вероятно, предпочитает команда Трампа. „Трамп углубится в некоторые детали, когда действительно сможет это сделать. На данный момент он еще не находится в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, министерству обороны, некоторым дипломатическим каналам. Когда он будет там, мы сможем говорить на том же языке, с одинаковым уровнем информации. Он также знает о моей готовности не спешить в ущерб Украине“, - сказал украинский президент.

„Мы все хотим, чтобы война закончилась как можно скорее, и мы сделаем все возможное для достижения этого. Мы прибегнем к дипломатии“, - добавил Зеленский.

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