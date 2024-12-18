Зеленский: У Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс

Переговоры с Путиным

У Зеленского спросили, готов ли он сесть за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот ответил: „Важно не то, кто сидит напротив. Важно, в каком состоянии вы находитесь, когда ведете переговоры. Я не думаю, что мы находимся в слабой позиции, но и в сильной мы тоже не находимся. Будем ли мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда?“