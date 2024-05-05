Зеленский:у Бога на плече - шеврон с украинским флагом

В своем видеообращении Зеленский также рассказал о выставке икон на ящиках от боеприпасов, проходящей в Софийском соборе Киева. По его словам, эти работы несут глубокий смысл и являются "символами больших испытаний и большой силы, помогающей нам их преодолевать". "На этих иконах - имена героев, отдавших жизнь, чтобы нас защитить. Которые показали: украинцы становятся на колени только в молитве. И никогда - перед захватчиками и оккупантами", - президент Украины.