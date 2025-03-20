Зеленский: Трамп согласен, что "Берлинская стена" не вариант

Зеленский напомнил, что в Украине множество городов и других населенных пунктов, которые „разрезаны“ контактной линией. „Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет „Берлин“ (после Второй мировой войны. - Ред.). Я сказал честно президенту Трампу: „Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?“ - цитирует Зеленского агентство „РБК -Украина “.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп согласился с ним, что окончание войны ровно по линии соприкосновения „это не вариант“, и этот вопрос по-прежнему обсуждается. Об этом Зеленский рассказал во время онлайн-брифинга для журналистов, прошедшего в среду, 19 марта.

По его словам, в ходе разговора с Трампом они согласились, что „Берлинская стена - это не вариант“ и что будут обсуждаться другие варианты. По словам Зеленского, Трамп понимает, что Украина на юридическом уровне никогда не признает контроль России над украинскими территориями

Говоря о прекращении огня, Зеленский выразил уверенность, что „если американцы будут очень сильно пытаться это сделать, они сделают это“. „Потому что от нас есть точная добрая воля. И Европа вся, все мы поддерживаем это. Мы никого не боимся, мы все это пройдем, но это самый легкий сейчас момент дипломатических усилий из тех моментов, которые нас ждут“, - объяснил президент.

Разговор Трампа с Зеленским