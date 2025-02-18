Зеленский сравнил переговоры РФ и США с ультиматумом Украине

Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Украинский президент во время поездки в Турцию объявил, что из-за российско-американской встречи было решено перенести его визит в Саудовскую Аравию. „Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Я думаю, как и для многих“, - рассказал он.

В такой ситуации, продолжил Зеленский, он был хотел избежать „совпадений“. „Я не знаю, кто там (в Саудовской Аравии. - Ред.) будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все равно. Мне не все равно, что партнеры о нас подумают. Мы совершенно честны, открыты. Я не хочу совпадений. И потому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии, у меня хорошие отношения с его королевским величеством Мухаммедом и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом“, - рассказал Зеленский.