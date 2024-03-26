Зеленский сменил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины

В 1990-е Данилов был мэром Луганска, на президентских выборах 2004 года возглавил Луганский штаб Виктора Ющенко, и позже стал губернатором Луганской области. Он два года был народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко.

СНБО координирует другие органы власти и готовит проекты указов президента по вопросам национальной безопасности. Ведомство принимает решение о введении чрезвычайного или военного положения.

Пока Данилов находился в должности, ведомство запретило в стране работу ряда российских СМИ. Были заблокированы несколько местных телеканалов, ведомство назвало их пророссийскими. Были введены санкции против ряда граждан страны и организаций, в основном заподозренных в работе в пользу Москвы. По состоянию на 26 марта в санкционном списке числились 10085 физических и 7117 юридических лиц.