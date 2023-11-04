Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ

Лупанчук заменит генерал-майора Виктора Хоренко, который возглавлял ССО с 25 июля 2022 года. "Мы проводим уникальные операции в Украине и за ее пределами. Мы работаем на тактическом, оперативном, стратегическом уровне. Результаты наших задач не заставляют себя ждать. Многое мы не можем разглашать сейчас, но в будущем, думаю, об удачных операциях ССО можно будет написать несколько книг", — рассказывал Хоренко в интервью, опубликованном 31 октября.

Зеленский: Лупанчук — опытный, боевой офицер и правильный командир

"Сергей Лупанчук — это опытный офицер, боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим ССО новые мощности", — заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам. По его словам, прежний командующий ССО Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Хоренко: Узнал об отставке из СМИ