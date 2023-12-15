Зеленский считает успешными недавние визиты в страны Северной Европы, Аргентину и США

 
Novosti.err.ee
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский считает успешными недавние зарубежные визиты в страны Северной Европы, Аргентину и США.

"Дания – новый пакет на миллиард долларов: для защиты неба, артиллерия и многое другое. Норвегия – новый пакет свыше 400 млн долларов. В частности, ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки – очень весомую. Швеция – тоже новый пакет. Есть сильное заявление саммита Украина плюс Северная Европа – еще один политический снаряд, приближающий нашу победу", — сказал Зеленский в видеообращении.

Президент Украины позитивно отметил визит на инаугурацию президента Аргентины Хавьера Херардо Милея.

Зеленский особенно выделил визит в США, отметив визит в Вашингтон, поблагодарил всех за поддержку и выразил надежду, что Конгресс в ближайшее время примет необходимое решение.

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