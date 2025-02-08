Зеленский: РФ снова использует солдат КНДР в Курской области

Северокорейские военные после перерыва, продлившегося несколько недель, по данным Киева, вновь вернулись к активным боевым действиям в Курской области. Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении к согражданам, а также в интервью агентству Reuters.
„В районах Курской операции были новые штурмы - российская армия снова подтянула северокорейских солдат“, - сказал украинский лидер, ссылаясь на доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского по ситуации в Донецкой области Украины и Курской области РФ. По словам Зеленского, в ходе боев под Курском было уничтожено „значительное количество оккупантов - речь идет о сотнях российских и северокорейских военных“.
По данным Владимира Зеленского, в Курской области сосредоточены 60 тысяч российских военнослужащих.
30 января газета The New York Times написала, что северокорейских военных отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. По словам собеседников издания из числа украинских и американских чиновников, к тому времени военнослужащих КНДР не видели на фронте уже около двух недель. Позднее эту информацию подтвердили Силы спецопераций Украины, а также южнокорейская разведка.
По оценкам Генерального штаба ВСУ, общие потери контингента КНДР в Курской области составили около 4000 человек: из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность.