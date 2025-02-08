2025.02.08 14:00

Зеленский: РФ снова использует солдат КНДР в Курской области

 
Deutsche Welle
PROJEKTAI - 68810
PROJEKTAI - 68810
ФОТО: Dmytro Larin | Shutterstock

Солдат из Северной Кореи вернули в Курскую область на передовую, заявил Владимир Зеленский. Перед этим сообщалось, что северокорейских военных, которые понесли тяжелые потери, не видели на фронте несколько недель.

Северокорейские военные после перерыва, продлившегося несколько недель, по данным Киева, вновь вернулись к активным боевым действиям в Курской области. Об этом в пятницу, 7 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении к согражданам, а также в интервью агентству Reuters.

„В районах Курской операции были новые штурмы - российская армия снова подтянула северокорейских солдат“, - сказал украинский лидер, ссылаясь на доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского по ситуации в Донецкой области Украины и Курской области РФ. По словам Зеленского, в ходе боев под Курском было уничтожено „значительное количество оккупантов - речь идет о сотнях российских и северокорейских военных“.

По данным Владимира Зеленского, в Курской области сосредоточены 60 тысяч российских военнослужащих.

30 января газета The New York Times написала, что северокорейских военных отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. По словам собеседников издания из числа украинских и американских чиновников, к тому времени военнослужащих КНДР не видели на фронте уже около двух недель. Позднее эту информацию подтвердили Силы спецопераций Украины, а также южнокорейская разведка.

По оценкам Генерального штаба ВСУ, общие потери контингента КНДР в Курской области составили около 4000 человек: из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность.

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Источник
Deutsche Welle
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